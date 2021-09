Oscar Fernandes Passed Away: नहीं रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने जताया दुख

नई दिल्ली। Oscar Fernandes Passed Away. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस (congress leader oscar fernandes passed away) का आज 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार थे। उन्हें मंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। ऑस्कर फर्नाडिस (oscar fernandes) के निधन की खबर सुनकर कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

बता दें कि ऑस्कर फर्नांडिस (oscar fernandes) की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (sonia gandhi) और राहुल गांधी (rahul gandhi) के करीबी थे। वह यूपीए (UPA) सरकार में सड़क-परिवहन मंत्री रह चुके थे। फिलहाल वे राज्यसभा सांसद थे। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रह चुके ऑस्कर फर्नांडिस (oscar fernandes) लंबे वक्त के साथ गांधी परिवार के साथ काम कर रहे थे। वह राजीव गांधी (rajeev gandhi) के संसदीय सचिव रह चुके हैं।

My heartfelt condolences to the family and friends of Shri Oscar Fernandes Ji.

It is a personal loss for me. He was a guide and mentor to many of us in the Congress Party.



He will be missed and fondly remembered for his contributions. pic.twitter.com/NZVD592GSJ