Poco C31: भारत में लॉन्च हुआ पोको का नया स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी पोको (Poco) का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। Poco C31 नाम का यह नया स्मार्टफोन पोको की C सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन है। यह स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम की कीमत में लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है।

Poco India ने ट्वीट करके Poco C31 के लॉन्च की जानकारी दी।

Presenting the phone that changes what it means to have a phone. A phone that’s been #LifeTested… The #POCOC31. It’s Strong. It’s Secure. It’s Fast. #MadeofMad #POCOIndia pic.twitter.com/z5rYW5aIsw