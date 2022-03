प्रशांत किशोर ने कहा, AAP को राष्ट्रीय पार्टी बनने में लगेंगे 15-20 साल, ये कोई रातोंरात का खेल नहीं

प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि एक दो जीत से ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती है।

एक या दो राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कुछ हद तक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरना एक बात है, और लोकसभा चुनाव जीतना अलग बात है। ये टिप्पणी की है राजनीतिक रणनीतिकर प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव जीत चुकी आम आदमी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी 15-20 साल लगेंगे। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोट हासिल करने की आवश्यकता है जबकि आम आदमी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल 27 लाख ही वोट हासिल कर पाई थी।

Prashant Kishor says AAP can't become national overnight (PC: Hindustan Times)