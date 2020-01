न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट टीम के चयन से पहले पृथ्वी शॉ हुए फिट, अभ्यास सत्र का किया ट्वीट

नई दिल्ली : सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान होने से पहले पूरी तरह फिट हो गए हैं और उन्होंने यो-यो टेस्ट पास कर लिया है। बता दें कि 19 जनवरी को चयनकर्ता टेस्ट टीम का ऐलान कर सकते हैं। शॉ को रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले के दौरान डाइव लगाते हुए कंधे में चोट हो गई थी। मीडिया खबर की मानें तो वह 16 या 17 जनवरी को इंडिया-ए टीम से जुड़ने के लिए न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं।

ट्वीट कर किया फिटनेस का ऐलान

इस बीच पृथ्वी शॉ ने अपने अभ्यास सत्र का एक वीडियो ट्विटर डालकर यह ऐलान कर दिया है कि वह पूरी तरह फिट हैं और न्यूजीलैंड दौरे के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने इस वीडियो पर लिखा है- मेरी पसंदीदा आवाज। ये आवाज तब आती है, जब गेंद बल्ले के बीचोबीच लगती है। शानदार नेट सेशन जा रहा है।

My favourite sound. The sound when the ball hits the middle of my bat. Superb net sessions going on. pic.twitter.com/Iw8bUJXE4N