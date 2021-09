पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक जारी, हो सकते हैं कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली। बीते कई दिनों के सियासी घमासान के बाद अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब की नई सरकार काम पर लग गई है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अध्यक्षता में नई कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बता दें कि कल ही पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट के 15 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है।

गांधी जयंती पर होगा कई योजनाओं का आगाज

बता दें कि पंजाब सीएम ने 15 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने के बाद आज 10:30 बजे बैठक बुलाई थी। इसका ऐलान करते हुए दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में गरीबों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी की जयंती पर कई योजनाओं का आगाज होगा। माना जा रहा है कि बैठक में सभी मंत्रियों को संबंधित विभाग सौंपे जा सकते हैं।

नई कैबिनेट में कौन-कौन शामिल

जानकारी के मुताबिक कल पंजाब सीएम और दो डिप्टी सीएम के बाद ब्रह्म मोहिंदरा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु, डॉ. राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजियां, अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग, परगट सिंह, कुलजीत नागरा, गुरप्रीत कोटली, राणा गुरजीत ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी।

Today, along with cabinet colleagues attended first full cabinet meeting under the leadership of CM Punjab S. @CHARANJITCHANNI.

In the meeting various decisions related to Public welfare were taken. pic.twitter.com/9otv41w2s5