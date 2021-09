Punjab Assembly Elections : सिद्धू का मोदी सरकार पर तंज, कहा- 'एनडीए मतलब नो डेटा अवेलेबल'

नई दिल्ली। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2021) की तैयारी जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस (punjab congress) अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (navjot singh siddhu) ने मोदी सरकार पर निशाना है। सिद्धू ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, एनडीए (NDA) का मतलब 'नो डेटा अवेलेबल'।

किसानों के बारे में सरकार को नहीं है जानकारी

उन्‍होंने कहा कि 'एनडीए का मतलब है किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार केवल अपने अमीर कॉरपोरेट दोस्तों के बारे में जानती है, जिनका कर्ज माफ किया जाता है। सरकार के पास सिर्फ उन लोगों के संबंध में जानकारी है जिनके विमानों में सरकार के लोग सफर करते हैं और जो सरकार की नीतियां बनाते हैं।

