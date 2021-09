Rahul Gandhi Attacks PM Modi: राहुल गांधी का इशारों में पीएम मोदी पर निशाना, कहा- Mr 56' चीन से डरता है

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल, राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर चीन की भारत में घुसपैठ और इससे सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत की खबरों का एक वीडियो साझा किया है। इसके कैप्टन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नाम का जिक्र किए बिना लिखा, Mr 56' चीन से डरता है।

भारत-चीन सीमा विवाद पर हमलावर हैं राहुल गांधी बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। इससे पहले भी वो कई बार पीएम मोदी पर चीन की भारत में घुसपैठ का कड़ा जवाब न देने का आरोप लगा चुके हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने इसी विषय पर एक खबर शेयर की थी, जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से चीन द्वारा लद्दाख के पास हथियार तैनात करने और ऊंची जगहों पर रात में अभ्यास करने का दावा किया गया था।

We are facing a new war paradigm on our borders.



