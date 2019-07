RSS में बड़ा बदलाव, भाजपा संगठन महामंत्री रामलाल को बनाया गया संघ का सह संपर्क प्रमुख

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS ) ने बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे रामलाल को नई जिम्मेदारी सौंपी है। रामलाल को आरएसएस का अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। उनकी जगह वी सतीश को भाजपा का सह संगठन मंत्री बनाया गया है।

संघ में वापसी चाह रहे थे रामलाल

दरअसल रामलाल को फिर से संघ में आने को मूल वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। रामलाल दो साल पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद से हटना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी को दो बार पत्र भी लिखा था। रामलाल ने 5 जुलाई, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नाड्डा को पत्र लिखकर कहा था कि मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए।

