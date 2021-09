corona third wave: कोरोना की तीसरी लहर का खतरा टला, अब आम फ्लू रह जाएगा कोरोना, AIIMS के निदेशक ने कही कई बड़ी बातें

भारत में कोरोना संक्रमण (covid-19) अब कमजोर पड़ गया है। दो महीने से अधिक समय से भारत में कोरोना (corona in india) के 50 हजार से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एम्स (aiims) के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया (randeep guleria) का कहना है कि कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona) का खतरा भी टल गया है।