नई दिल्ली। फेसबुक डेटा लीक मामले में सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने कैम्ब्रिज एनालिटिका और चुनाव में हस्तक्षेप की बात को कबूल लिया है। इस पर अब केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आड़े लेते हुए कहा कि उन्हें भी देश से माफी मांग लेनी चाहिए।

रविशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

केन्द्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि कैंब्रिज एनालिटका की चुनावों में गड़बड़ करने की सच्चाई सामने आ चुकी है। साथ ही फेसबुक ने भारत में होने वाले चुनाव में कोई भी हेर-फेरी नहीं करने का आश्वासन दिया है। ऐसे में अब राहुल गांधी को भी पूरे देश से माफी मांग लेनी चाहिए। इतना ही नहीं रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि राहुल को यह भी वादा करना चाहिए कि भविष्य में मतदाताओं और वोट के नाम पर समाज को बांटने का काम नहीं करेंगे। रविशंकर के इस बयान के बाद से राजनीति गरमा गई है। हालांकि, रविशंकर के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस की ओर से अब तक कोई भी बयान नहीं आया है।

Now that Cambridge Analytica‘s role in manipulating elections is clear & Facebook has assured to stop it and maintain integrity of India’s elections, probity demands that @RahulGandhi should apologise & promise not to manipulate voters and divide the society in future! https://t.co/xo4iJUJsBw