क्या परिवार सहित लंदन में बसने जा रहे हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार सहित लंदन में बसने की खबरें सामने आ रही हैं। इस मामले पर अब रिलायंस इंडस्ट्रीड ने सच्चाई बताई है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी कर इस तरह की खबरों को महज अफवाह बताया है। बयान में कंपनी ने कहा कि मुकेश अंबानी के परिवार के साथ भारत को छोड़कर लंदन में शिफ्ट होने की अफवाह फैलाई जा रही है, अंबानी परिवार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

रिलायंस ने जारी किया बयान

रिलायंस इंडस्ट्रीड ने कहा कि अखबारों में हाल ही में आई कुछ निराधार रिपोर्ट में अफवाह उड़ाई गई कि अंबानी परिवार लंदन के स्टोक पार्क में बसने की तैयारी कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पष्ट करती है कि कंपनी के चेयरमैन और उनके परिवार के भारत को छोड़कर लंदन या दुनिया में किसी अन्य जगह पर बसने होने या रहने की कोई योजना नहीं है।

Reliance Industries Limited (RIL) statement on media report claiming Mukesh Ambani and family to partly reside in London. pic.twitter.com/BuRTJOuOKw