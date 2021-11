आज की तारीख में ही 2014 में जब श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने वनडे में खेली थी 264 रनों की ऐतिहासिक पारी

भारत ने क्रिकेट जगत को सभी फॉर्मेट में कई महान खिलाड़ी दिए हैं। रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज क्यों माना जाता है उनके द्वारा दिए गए आंकड़े इसका जीता जागता सबूत है। जब से रोहित शर्मा ने ओपनिंग बल्लेबाजी शुरू की है तब से उनका आंकड़ा असाधारण हो गया है। रोहित शर्मा दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट करियर में तीन बार दोहरा शतक जड़ा है । एक ओर कई खिलाड़ी अपने पूरे कैरियर में टेस्ट मैच में भी दोहरा शतक नहीं बना पाते ।वहीं रोहित शर्मा की काबिलियत हम इसी बात से पता लगा सकते हैं। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को ईडन गार्डन में खेले गए वनडे मैच में 264 रन बना डाले थे, जो आज भी वनडे में किसी भी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है।

