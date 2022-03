Russia-Ukraine War: अमेरिकी सैन्य अधिकारी का दावा, यूक्रेन से युद्ध में रूस ने चीन से मांगी सैन्य और आर्थिक मदद

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन से यूक्रेन के युद्ध में मदद के लिए सैन्य और आर्थिक मदद मांगी है। इसको लेकर चीनी पक्ष ने किसी भी जानकारी से इनकार किया है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार ने ऐसी कोई भी जानकारी होने से मना किया है।

यूक्रेन के साथ रूस को जंग करना भारी पड़ने लगा है। उसके समक्ष सैन्य और आर्थिक मुसीबतें खड़ी होने लगी हैं। अब अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में युद्ध के लिए चीन से मदद मांग रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने युद्ध के लिए चीन से सैन्य और आर्थिक मदद मांगी जिसने व्हाइट हाउस की चिंता बढ़ा दी है। ये मदद इस युद्ध को रोकने के पश्चिमी देशों के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। एक और अधिकारी ने इस मामले पर कहा, अमेरिका अपने सहयोगियों को स्थिति के बारे में चेतावनी दी है कि चीन रूस की मदद के लिए तैयारी कर रहा है।

Russia asked China for Military and Economic Aid , U.S. official says