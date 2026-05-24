5 साल तक गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने पर लगेगी रोक, दिल्ली में EV खरीदारों के लिए बड़ा झटका, जानिए नई पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट

दिल्ली की सड़कों से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार 'स्क्रैपेज-लिंक्ड इंसेंटिव' लेकर आ रही है। अगर आपके पास दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV (बीएस-4) या उससे पुरानी गाड़ी है और आप उसे किसी ऑथराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर में कबाड़ (Scrap) में बदलते हैं, तो वहां से मिलने वाले 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 1 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। (ध्यान रहे कि नई कार की कीमत 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)। यह फायदा केवल शुरुआत के 1 लाख आवेदकों को ही 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।