Bihar Panchayat Election 2021: दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू, ये हैं जरूरी नियम

Bihar Panchayat Election 2021. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat chunav) के दूसरे चरण के लिए नामांकन (second phase of enrollment) आज से शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान (voting for bihar panchayat chunav) होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 सिंतबर से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगी।