वरिष्ठ कांग्रेसी नेता SP Goyal का COVID-19 से निधन, Sonia-Priyanka Gandhi ने जताया शोक

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) और नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता ( Senior Congress leader ) और पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल ( Surendra Prakash Goyal ) के निधन पर शोक व्यक्त किया। गोयल का शुक्रवार को 74 साल की उम्र में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के चलते निधन हो गया। गांधी परिवार के पुराने करीबी रहे गोयल ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली।

सोनिया गांधी ने एक संदेश में कहा , "पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल ( SP Goyal ) के दुखद निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनकी सेवा और प्रतिबद्धता की भावना हमेशा याद रहेगी। उनके परिवार के सदस्यों, समर्थकों और शुभचिंतकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।"

Congress President, Smt. Sonia Gandhi’s condolence message -:



“Deeply saddened to know about Sh. Surendra Goyal, Ex M.P’s tragic demise. His sense of service & commitment shall always be missed. My heartfelt condolences to the family members, supporters & well wishers.”