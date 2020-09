कंगना रनौत के खिलाफ Shiv Sena IT Cell ने पुलिस को दी शिकायत

मुंबई। शिवसेना के आईटी सेल ( Shiv Sena IT cell ) ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ठाणे पुलिस में उनकी उस टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अभिनेत्री ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ( Kangana Ranaut Remarks On Mumbai as PoK ) से की थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को शिवसेना आईटी सेल के सदस्यों ने कंगना रनौत के खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) संबंधी बयान के लिए बॉलीवुड स्टार के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई थी।

कंगना रनौत द्वारा मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के खिलाफ कई टिप्पणियां करने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया था। शिवसेना नेता संजय राउत की एक टिप्पणी के जवाब में जहां उन्होंने शहर में असुरक्षित महसूस करने का दावा करने के बाद रनौत से शहर वापस नहीं आने के लिए कहा था, कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी।

Maharashtra: Shiv Sena IT Cell files a complaint at Shrinagar Police Station in Thane against Kangana Ranaut seeking FIR against her under 'charges of sedition for her Pakistan occupied Kashmir (PoK) analogy for Mumbai'. pic.twitter.com/wiiFkWBIFm

रणौत ने हाल ही में कहा था कि वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही थीं और उन्होंने महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना और पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं, जिन्होंने एक लेख में कहा था कि शहर में असुरक्षित होने पर उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए।

इस पर पलटवार करते हुए, रणौत ने ट्वीट किया था: "शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझे मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा है। मुंबई की सड़कों पर आज़ादी की मांग के बाद और अब खुली धमकियों के कारण, मुंबई ऐसा क्यों महसूस कर रहा है जैसे पाकिस्तान के कब्ज़ा वाला कश्मीर है?"

कंगना द्वारा मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से करने के कारण महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के आह्वान पर बड़े पैमाने पर विवाद हुआ। कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार से मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था। संजय राउत ने भी रनौत को पहले PoK का दौरा करने के लिए कहा, ताकि वहां की स्थिति का पता चल सके।

I see many people are threatening me to not come back to Mumbai so I have now decided to travel to Mumbai this coming week on 9th September, I will post the time when I land at the Mumbai airport, kisi ke baap mein himmat hai toh rok le 🙂 https://t.co/9706wS2qEd