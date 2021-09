Punjab New CM Name: अंबिका सोनी ने ठुकराया पंजाब सीएम बनने का ऑफर, अब सोनिया गांधी के पास सिद्धू और जाखड़ समेत ये हैं विकल्प

Punjab New CM Name. पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (punjab assembly elections 2022) से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह (captain amrinder singh) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (sonia gandhi) को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री (punjab new cm) को लेकर फैसला लेना है। उम्मीद है कि सोनिया गांधी आज पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर देंगी।