तेजी से अपना स्वभाव बदल रहा मौसम (changes in weather patterns) बहुत से बड़े बदलाव ला रहा है और कई बड़ खतरे भी। इनके बारे में सही सटीक जानकारी पहुंचाने और धरती का खयाल रखने के इरादे से शुरू किया गया है Patrika Campaign: ‘तपती धरती-बढ़ता संकट’। पढ़िए हमारी पैदावार और खेती-किसानी पर कैसा असर डाल रहा बदलात मौसम...

नई दिल्ली Updated: April 13, 2022 04:57:10 pm

अभी गर्मी का चरम आना बाकी है और बहुत से इलाकों में पानी पाताल में जा पहुंचा है। मार्च का महीना तो 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म रहा ही है। अप्रैल में भी दशकों के रिकार्ड टूट रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर खेती और खाद्य सुरक्षा पर होने वाला है। सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं लेकिन मुसीबत का मुकाबला करने में शायद ही कारगर हो पाएं। अधिकांश प्रमुख फसलों की पैदावार भी प्रभावित होने की आशंका है।

उफ गर्मी... क्या हमारी तरह हमारी फसलें भी कुम्हला रहीं, जानिए...

गेहूं की खेती करने वाले बहुत से किसान परेशान हैं कि इस बार उन्हें एक से दो हफ्ते पहले ही फसल काटनी पड़ रही है। पंजाब के बलजीत सिंह कहते हैं कि मार्च से ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि फसल पहले पक गई और पैदावार कम हो गई। यही हाल इन दिनों उत्तर भारत के अधिकांश किसानों का है।

इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज (IPCC) के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बढ़ते तापमान का सबसे ज्यादा प्रभाव जहां पड़ रहा है उसमें भारत प्रमुख है। इसकी ताजा रिपोर्ट को तैयार करने वाले वर्किंग ग्रुप के सह प्रमुख देब्रा रॉबर्ट्स कहते हैं बढ़ते तापमान की वजह से जिन इलाकों में प्रमुख फसलें बड़े स्तर पर उगाई जाती हैं, उनकी उत्पादकता पर गंभीर असर पड़ेगा।

ज्यादा समय तक गर्मी का मौसम रहने या ज्यादा लू चलने से भी फसलें प्रभावित होंगी। गेहूं ही नहीं भारत की दो अन्य प्रमुख फसलें चावल और मक्का भी बढ़ते तापमान से काफी प्रभावित हो सकती हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तापमान में एक से चार सेल्सियस की बढ़ोतरी से चावल की पैदावार १० से ३० प्रतिशत और मक्का की २५ से ७० प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है।

ऐसा ही असर फल और सब्जियों व मछलीपालन पर भी होगा। ज्यादा गर्म पानी की वजह से जलाशयों में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और उससे मछलियों की संख्या पहले से कम हो जाएगी।

इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इसी विषय पर काम करने वाली प्रिंसिपल रिसर्चर अदिति मुखर्जी कहती हैं कि तेजी से बढ़ते तापमान का मुकाबला करने के लिए सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता बेहतर करने जैसे उपाय बहुत जरूरी हैं। हालांकि सिर्फ इनकी मदद से नुकसान को रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा। हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का संपूर्णता में समाधान तलाशना होगा।

भारत में एक बड़ा इलाका सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर ही निर्भर है। यहां अनिश्चितता की स्थिति बढ़ती जा रही है। अचानक बिना मौसम के तेज बारिश होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी तरह गर्मी के मौसम का समय भी बदल रहा है।

क्यों बढ़ रहा तापमान कल-कारखानों आदि से निकलने वाली विषैली गैसों से धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है। हिमनद पिघलते जा रहे हैं और बाढ़ व सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है। मौसम असामान्य रूप से बदल रहे हैं।

खेती पर क्या है असर खेती जलवायु से सीधे प्रभावित होती है। बढ़ते तापमान से फसलों की पैदावार घट जाती है और साथ ही खर-पतवार और कीट बढ़ जाते हैं। इससे ना सिर्फ तात्कालिक रूप से फसलों को नुकसान होगा, पैदावार पर दीर्घकालिक असर भी होगा।

कैसे निपटें - मौसम की ज्यादा सटीक भविष्यवाणी की व्यवस्था हो - किसानों की फसल पर पड़ रहे असर का मुआवजा मिले - नई चुनौती के अनुकूल खेती में बदलाव के उपाय सुझाए जाएं

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों में किसानों को भीगादार बनाएं।





