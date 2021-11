गुजरात: दिवाली पर कंपनी ने कर्मचारियों को गिफ्ट किए इलेक्ट्रिक स्कूटर

नई दिल्ली। आज पूरा देश रोशनी का त्योहार दिवाली मना रहा है। बता दें कि इस त्योहार पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। वहीं कंपनियां भी इस मौके पर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट और मिठाइयां देती हैं, लेकिन गुजरात की एक कंपनी ने इस दिवाली के मौके पर काफी बड़ा दिल दिखाया है। दरअसल, अलायंस ग्रुप ने अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट किए हैं। इससे कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं कंपनी की भी खूब तारीफ हो रही है।

35 कर्मचारियों को दिए इलेक्ट्रिक स्कूटर

यह मामला गुजरात की एक कंपनी का है। माना जाता है कि दिवाली पर गुजरात के व्यापारी अक्सर अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट लेती हैं। हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया अपने कर्माचारियों को कार, फ्लैट और बड़े अमाउंट की एफडी दे चुके हैं। वहीं अब इस सूची में लक्ष्मीदास वेकारिया का नाम भी जुड़ गया है, लक्ष्मीदास ने इस दिवाली अपने 35 कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर गिफ्ट दिया।

Gujarat | On the occasion of #Diwali, a company in Surat has gifted electric scooters to its employees as Diwali gift



"In view of increasing fuel prices and other factors we've decided to gift electric vehicles to our employees," said Subhash Dawar, Director of the company pic.twitter.com/KW7ImBWiCg