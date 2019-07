सुषमा स्वराज ने छोड़ा सरकारी बंगला, ट्वीट कर दी अपना पता बदलने की जानकारी

नई दिल्ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ( Former External Affairs Minister sushma swaraj ) ने अपना राजधानी दिल्ली ( Delhi ) स्थित सरकारी बंगला ( Sushma Swaraj bungalow ) छोड़ दिया है। सुषमा स्वराज ने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मैंने नई दिल्ली सफदरजंग लेन स्थित सरकारी बंगले को छोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से उनका नया पता नोट करने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि अब वह पूर्व पते और फोन नंबर पर उपलब्ध नहीं रहेंगी।

I have moved out of my official residence 8, Safdarjung Lane, New Delhi. Please note that I am not contactable on the earlier address and phone numbers.