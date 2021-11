लोग जमकर खरीद रहे हैं ये सस्ती SUV गाड़ियां, दमदार सेफ्टी के साथ देती हैं 24Km तक का माइलेज

Top 3 Best Selling Compact SUV Cars in India in October 2021: कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों के सेगमेंट में बढ़ती डिमांड और कॉम्पिटिशन के चलते कार कंपनियां बेहतर फीचर्स और कम कीमत में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल्स मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश में रहती हैं। आइए एक नज़र डालते है अक्टूबर 2021 में भारत में टॉप-3 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों पर।