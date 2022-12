फ्रांस में सात मंजिला आवासीय इमारत में आग, तीन साल के बच्चों सहित दस लोग जिंदा जले

France Apartment Fire फ्रांस के ल्योन शहर के पास वालक्स-एन-वेलिन (Valaux-en-Velin) की एक रिहायशी इमारत में शुक्रवार सुबह आग लगने से पांच बच्चों समेत दस लोगों की मौत हो गई है। हादसे वाली जगह पर करीब 170 दमकलकर्मी मौजूद हैं। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। मरने वाले बच्चों की उम्र तीन से पंद्रह वर्ष के बीच थी।

170 firefighters were at the scene of the blaze at a seven-storey residential building in France.