Tokyo Paralympics: टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- 'आपकी मेहनत से यह संभव हुआ'

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक (Tokyo olympics)में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारत पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। 19 वर्ष की पैरा शूटर अवनि लेखरा (avani lekhara) ने गोल्ड (gold medal) जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) ने अवनि (avani), देश के लिए रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया (Yogesh Kathuniya), देवेंद्र झाझरिया (Devendra Jhajharia) और सुंदर सिंह (sunder singh) को बधाई दी।

पीएम मोदी ने अवनि से बात कर दी बधाई

बता दें कि भारत की अवनि लेखरा (avani lekhara) ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं, योगेश कठुनिया (Yogesh Kathuniya) ने टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे में पीएम मोदी ने अवनि से बात की और उनकी इस जीत को पूरे देश के लिए बताया। वहीं पूरे देश से मिले समर्थन और प्यार को लेकर लेखरा ने पर खुशी जाहिर की है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, 'कड़ी मेहनत के बाद मिली इस सफलता के लिए बधाई। आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति जुनून के कारण संभव हुआ।'

Phenomenal performance @AvaniLekhara! Congratulations on winning a hard-earned and well-deserved Gold, made possible due to your industrious nature and passion towards shooting. This is truly a special moment for Indian sports. Best wishes for your future endeavours. — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी योगेश कठुनिया ने कहा कि मैंने सिल्वर मेडल जीता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं अपनी मां और PCI (पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया) को धन्यवाद करना चाहता हूं।

बता दें कि इसके अलावा सोमवार को जैवलिन थ्रो में भी भारत के हिस्से में दो पदक आए। देवेंद्र झाझरिया (Devendra Jhajharia) ने F46 कैटेगरी में रजत और सुंदर सिंह (sunder singh) ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इन्हें भी बधाई दी। फिलहाल पैरालंपिक में भारत अब तक 7 पदक जीत चुका है।

Superb performance by @DevJhajharia! One of our most experienced athletes wins a Silver medal. Devendra has been making India continuously proud. Congratulations to him. Best of luck for his future endeavours. #Paralympics pic.twitter.com/204B90fXbv — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

India is overjoyed by the Bronze medal won by @SundarSGurjar. He has shown remarkable courage and dedication. Congratulations to him. Wishing him the very best. #Paralympics pic.twitter.com/irTIHefCoH — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2021

यह भी पढ़ें: Avani Lekhara के संघर्ष की कहानी: 2012 में हुई थी हादसे का शिकार, अब स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास

देवेंद्र ने 64.35 मीटर और सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका। राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले देवेंद्र झाझरिया ने 2016 रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उनके नाम भारत की ओर से पैरालंपिक में दो बार गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है।