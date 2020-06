Earthquake: आज तीन बार थर्राई देश की धरती, कर्नाटक-झारखंड और मेघालय में भूकंप

नई दिल्ली। बीते एक माह से देश में कई बार भूकंप ( earthquake news ) आया है। आज यानी शुक्रवार की रात से सुबह तक तीन बार देश की धरती थर्राई। सबसे पहले देर रात मेघालय ( Meghalaya ) में हल्की तीव्रता का भूकंप ( earthquake today ) आया, तो इसके बाद सुबह कर्नाटक ( Karnataka ) और झारखंड ( Jharkhand ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक इन भूकंपों से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

ओडिशा में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों से गुस्साए सीएम पटनायक, आननफानन में कर दी बड़ी घोषणा

कर्नाटक में शुक्रवार सुबह 7वीं शताब्दी के मंदिरों के कई खंडहरों वाले एक प्राचीन गांव हंपी में कम तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा, "रिक्टर स्केल ( richter scale ) पर 4.0 की तीव्रता वाले भूकंप ने आज सुबह 06:55 बजे कर्नाटक के हंपी में तबाही मचाई।" कर्नाटक में नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

वहीं, रिक्टर स्केल पर 4.7 की तीव्रता का एक और भूकंप झारखंड के जमशेदपुर में आज सुबह 06:55 बजे आया। हालांकि दोनों ही भूकंप हल्की तीव्रता के थे। जबकि शुक्रवार रात 1.43 बजे मेघालय में 2.3 तीव्रता का भूकंप आया। चेरापूंजी के 49 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम इलाके में इसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर भीतर पाया गया।

An earthquake with a magnitude of 4.0 on the Richter Scale hit Hampi in Karnataka today at 06:55 am: National Center for Seismology