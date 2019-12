Watch Video: छोटा सा दिल... छोटी सी आशा, सिखा रहे प्यार की भाषा

नई दिल्ली. कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती। दिल साफ हो तो हर कोई अपना है और अपनों में बांटा जाता है सिर्फ प्यार। प्यार बांटने के लिए चाहिए सिर्फ एक प्यार भरा दिल। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यार भरा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख हर कोई कह रहा है कि ‘प्यार बांटते चलो...’

यह है वीडियो

My heart can't 😭



A boy with Down syndrome with a huge heart, comforting in his own way his colleague, an autistic child.



This is EMPATHY in its purest form ❤️



(Via FB Jalisco oculto) pic.twitter.com/eoSywovSvL