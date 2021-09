Bihar Panchayat Election 2021: किसी राजनीतिक पार्टी ने नाम पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई, चुनावी खर्च की राशि भी निर्धारित

Bihar Panchayat Election 2021. बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव 2021 में किसी राजनीतिक पार्टी के झंडा या बैनर का इस्तेमाल नहीं (waving flag political parties is not allow) करने की अनुमति नहीं है।