मौसम- अगले 24 घंटों में पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में लुढ़केगा पारा

नई दिल्ली। देशभर में मौसम की चाल लगातार बदल रही है। सर्द और तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी के दौर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 नवंबर और 27 नवंबर को उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि राजधानी देहरादून में भी बारिश को लेकर अलर्ट किया।

Isolated light #rains will commence by today evening over the parts of #Punjab and #Haryana. Isolated light #rain or thundery activity may also occur over West #UttarPradesh and parts of #Delhi and #NCR.#weather #weatherreport #weatheralert #weathernews https://t.co/J84ctYvxJJ