West Bengal Post Poll Violence: एक्शन में सीबीआई, 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। West Bengal Post Poll Violence. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों को सीबीआई ने पूर्वी मेदिनीपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने करीब 31 मामले दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बता दें कि इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज 31 मामलों में 17 हत्या के मामले हैं। वहीं 6 मामले दुष्कर्म के हैं। सीबीआई इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है। इसके चलते सीबीआई ने जांच में शामिल लोगों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं।

Correction: The 11 accused have been arrested by CBI from East* Medinipur in connection with post-poll violence in West Bengal