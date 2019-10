पश्चिम बंगालः RSS कार्यकर्ता के परिवार का हत्यारोपी गिरफ्तार, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के जियागंज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता समेत पत्नी और बच्चे के सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। मुर्शिदाबाद जिले की पुलिस ने मंगलवार को बताया कि उसने इस मामले में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया है। वहीं, भाजपा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस मामले की जानकारी दी।

मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि हत्यारोपी सागरदिघी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव साहापुर का युवक उत्पल बेहरा है। पुलिस ने इसे सोमवार रात को गिरफ्तार किया। उत्पल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

बता दें कि संघ कार्यकर्ता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बंधुप्रकाश पाल, पत्नी ब्यूटी और बेटे अंगन (8) के शव विजयदशमी के दिन उनके घर में खून से लथपथ पाए गए थे।

SP Mukesh Kumar, on Murshidabad triple murder case: One person Utpal Behrah has been arrested. This person has confessed to his crime. During investigation,it has been found that there was some financial dispute b/w him&the victim over purchase of a PNB MetLife policy.#WestBengal pic.twitter.com/XY0JESjrMm