दिल्ली की हवा बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी, सामने आई सच्चाई

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की बिगड़ती हवा ( Delhi air quality ) और बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे सबसे बड़ी भूमिका क्या है, इस बड़े सवाल के जवाब में अलग-अलग एजेंसियों की अलग-अलग राय रहती है। हालांकि केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ने अपने ताजा अनुमान में बताया है कि खेतों में जलाई जाने वाली पराली का हिस्सा दिल्ली के वायु प्रदूषण में शनिवार को बढ़कर 32 फीसदी तक पहुंच गया। जबकि एक दिन पहले यह केवल 19 फीसदी दर्ज किया गया था।

ताजा जानकारी के मुताबिक खेतों में पराली जलाने में हुई बढ़ोतरी के साथ हवा की बहाव की दिशा के चलते दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं की मात्रा काफी ज्यादा है। शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दोपहर 1 बजे बहुत खराब श्रेणी में 366 रिकॉर्ड किया गया। इसमें वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित इलाका आनंद विहार पता चला, जबकि लोधी रोड में सबसे कम प्रभावित पाया गया।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के मुताबिक पराली जलाने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। शुक्रवार को यह इस मौसम में अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर 3,471 पर पहुंच गया।

Delhi: Air quality continues to remain under the hazardous category in several areas of the national capital; visuals from ITO, DND & Ghazipur area.



Air Quality Index at 459 in Anand Vihar area at 7 am, in 'hazardous' category, as per Central Pollution Control Board (CPCB) data pic.twitter.com/hyJkq4MBO4