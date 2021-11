आखिर यमुना की इस बदहाली के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है?

हर साल छठ पर्व आते ही यमुना में प्रदूषण को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। झाग की मोटी चादर नदी में तैर रही है, यमुना के गंदे पानी में डूबकी लगा रही हैं महिलायें, जैसी खबरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक में अक्सर आपको भी दिखाई और पढ़ाई जाती हैं। इन खबरों को पढ़कर आप दुख जताते हैं तो कभी आप सरकार को दोष देते हैं, परंतु यमुना की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब ढूंढने निकेलेंगे तो जवाब कम सवाल, आरोप-प्रत्यारोप अधिक देखने को मिलेंगे।

आज यमुना नदी की हालत देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये नदी मर चुकी है और इसकी पुष्टि स्वयं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यमुना नदी भी कर चुका है। इस नदी का पानी सीवेज के पानी जैसा हो गया है और अमोनिया का स्तर भी खतरनाक स्तर पर जा रहा है।

अमोनिया की मात्रा से बढ़ी दिल्लीवासियों की मुश्किलें

वर्तमान में यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा तीन पीपीएम तक बढ़ गई है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में पानी की अपूर्ति बाधित हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इसके लिए हरियाणा पर दोष मढ़ा कि हरियाणा भारी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरा नदी में छोड़ रहा है, जिससे दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने आगे कहा है कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है जिस कारण पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली नगर निगम के कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हमने पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकरों की व्यवस्था की, ताकि लोगों को परेशानी न हो। हालांकि, बाद में जल शोधन संयंत्रों को ठीक कर दिया गया है।

UPDATE:

The production at Sonia Vihar, Wazirabad, Bhagirathi and Chandrawal Treatment Plants has been stabilised and it's currently operating at 100% capacity.