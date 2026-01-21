19 सड़कें अब भी जानलेवा, 125 करोड़ के बजट के बावजूद 5 लाख लोग धूल और गड्ढों से बेहाल

ग्वालियर. गड्ढा‑मुक्त सड़कों का दावा करने वाली कायाकल्प योजना खुद ही जर्जर हो चुकी है ! प्रदेश सरकार द्वारा दो साल पहले शहर की सड़कों को चमकाने के लिए स्वीकृत 78 सड़कों में से 19 का निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं हो पाया है। यानी, इन सड़कों पर रोलर चलना तो दूर, नींव भी नहीं रखी गई है। इस लापरवाही का सीधा खामियाजा शहर के पांच लाख से ज्यादा लोग भुगत रहे हैं, जिन्हें रोज धूल भरी, उबड़-खाबड़ सड़कों पर जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है।