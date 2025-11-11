Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर

Alwar Crime: माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, मां के पैर का कड़ा बरामद

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में मां-बाप की हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने वारदात के 48 घंटे बाद हरियाणा के रेवाड़ी जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से उसकी मां के पैर से निकाला गया, चांदी का कड़ा भी बरामद हुआ है।

Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Nov 11, 2025

alwar crime

गिरफ्तार मां-बाप की हत्या करने वाला बेटा (फोटो-पत्रिका)

अलवर। बड़ौदामेव पुलिस थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में बीते दिनों घर में सो रहे माता-पिता की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी 48 घंटे के बाद हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हुई है। मां-पिता की हत्या करने वाला आरोपी ओमी उर्फ ओमप्रकाश (26) पुत्र हरियाराम जाटव बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव का रहने वाला है।

पुलिस ओमप्रकाश के कब्जे से उसकी मृतक मां के पैर से निकालकर ले जाया गया चांदी का एक कड़ा भी बरामद किया है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।

अलग-अलग कमरों में की थी हत्या

एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुत्र मोहरपाल उर्फ पप्पू पुत्र हरियाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोहरपाल ने आरोप लगाया था कि उसके भाई ओमप्रकाश उर्फ ओमी ने 8 नवंबर की रात घर में सो रहे पिता हरियाराम जाटव (65) तथा माता शांति जाटव (62) की कुल्हाड़ी से सिर में वारकर हत्या कर दी। दोनों के शव अपने-अपने कमरों में खून से लथपथ मिले थे।

मां के पैर से निकाला था कड़ा

आरोपी ओमप्रकाश माता शांति जाटव के एक पैर से चांदी का कड़ा निकालकर साथ ले गया था। ग्रामीणों ने मोहरपाल को उसके माता-पिता की हत्या होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वह अलवर से गांव पहुंचा और पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

8 टीमों का हुआ था गठन

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया था। पुलिस लगातार अलग-अलग स्थानों पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पेंटर का काम करता है और शराब पीने का आदी है। हत्यारोपी बेटा ओमप्रकाश जयपुर में रहकर पेंटर का काम करता था, 8 नवम्बर को ही वह जयपुर से गांव हादरहेड़ा पहुंचा था।

11 Nov 2025 08:56 pm

Alwar Crime: माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, मां के पैर का कड़ा बरामद

अलवर

राजस्थान न्यूज़

