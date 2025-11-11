Alwar Crime: माता-पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, मां के पैर का कड़ा बरामद

एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुत्र मोहरपाल उर्फ पप्पू पुत्र हरियाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोहरपाल ने आरोप लगाया था कि उसके भाई ओमप्रकाश उर्फ ओमी ने 8 नवंबर की रात घर में सो रहे पिता हरियाराम जाटव (65) तथा माता शांति जाटव (62) की कुल्हाड़ी से सिर में वारकर हत्या कर दी। दोनों के शव अपने-अपने कमरों में खून से लथपथ मिले थे।