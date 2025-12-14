BHEL ने 7 एकड़ जमीन पर बनाया ‘सोलर एनर्जी प्लांट’, अब मिलेगी खूब बिजली

MP News:एमपी के भोपाल शहर में पहला सोलर एनर्जी प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। भेल प्रशासन का ये प्लांट शहर के बीचों बीच सुभाष विश्राम घाट के सामने सात एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट से अब भेल प्रशासन परिसर में बिजली आपूर्ति की योजना है। पांच मेगावाट उत्पादन वाले इस प्लांट से भेल काफी हद तक बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।