10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RGHS में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, CM भजनलाल शर्मा ने दी डॉक्टरों को सख्त हिदायत

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने आरजीएचएस में गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हुए चिकित्सकों को पारदर्शिता व नियम पालन की सख्त हिदायत दी। साथ ही एनआईए के विस्तार के लिए नई जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 10, 2026

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रताप राव जाधव की मौजूदगी में कहा कि 'कोई एक ही कर्मचारी को 75 डिब्बे च्यवनप्राश लिख रहा है तो कहीं 25-30 साल का नौजवान एक महीने में 4-4 बार पंचकर्म करा रहा है। इसे क्या मानें?

सीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) के स्वर्ण जयंती समारोह में आयुर्वेद और स्वास्थ्य योजनाओं की गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने चिकित्सकों को हिदायत दी कि अगर उन्हें भी ऐसे ही करना है तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जहां उन्हें लगा देंगे। अब वह जमाना नहीं रहा, जब किसी बात का पता नहीं चले।

सरकार आयुर्वेद के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध

सीएम ने कहा कि राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी हैं। प्रदेश में औषधि उत्पादन की अद्भुत क्षमता है। सरकार आयुर्वेद के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव ने कहा कि वर्तमान में लोगों की असंतुलित जीवनशैली के कारण मधुमेह, विटामिन बी 12 व डी की कमी जैसी अनेक बीमारियां पनप रही हैं।

इन बीमारियों के निदान के लिए योग व आयुर्वेद महत्वपूर्ण हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नेशनल आयुष मिशन में वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना के तहत राजस्थान को देश में सर्वाधिक 348 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

एनआईए को मिलेगी नई जमीन

केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कार्यक्रम में संस्थान के लिए जगह की कमी बताते हुए उसकी जरूरत जताई। इस पर सीएम ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री खुद इस संस्थान की चिंता कर रहे हैं, तो राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। एनआइए के अधिकारी हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जगह देख लें। संस्थान के विस्तार के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जमीन का आवंटन करेगी।

ओपीडी सुश्रुत भवन का लोकार्पण

सीएम ने एनआईए परिसर में नवनिर्मित ओपीडी सुश्रुत भवन का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक, एडवांस्ड सिमुलेशन लैब, पॉडकास्ट स्टूडियो सहित कई नवाचारों की शुरुआत भी की। केन्द्रीय मंत्री जाधव ने गलताजी स्थित संस्थान की आरोग्य वाटिका का उद्घाटन किया। एनआइए के कुलगुरु प्रोफसर संजीव शर्मा ने आभार जताया।

ड्रोन उड़ाने से रोका

कार्यक्रम में मुख्य मंच के पास ड्रोन उड़ता देख सीएम सिक्योरिटी के सुरक्षाकर्मियों ने ड्रोन को नीचे उतरवाया। इसके बाद ड्रोन मुख्य मंच के पीछे ही उड़ाया गया।

ये भी पढ़ें

सीमा हैदर के बाद अब चर्चा में राबिया, प्यार में अंधा हुआ राजस्थानी युवक, तीन करोड़ लुटाए
हनुमानगढ़
Rajasthan Man Loses 3 Crore in Online Love Scam Rabia Case Makes Headlines After Seema Haider

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RGHS में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, CM भजनलाल शर्मा ने दी डॉक्टरों को सख्त हिदायत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RPSC : आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पर रिहाई नहीं

Supreme Court has granted bail to suspended RPSC member Babulal Katara
जयपुर

Japanese Tourists : जयपुर में जापान के दो पर्यटक लापता, टैक्सी चालक ने दर्ज करवाई रिपोर्ट

Two Japanese tourists have gone missing in Jaipur a taxi driver has filed a report
जयपुर

जयपुर में चांदपोल दरगाह विवाद: पांच सदस्यीय समिति गठित, काम अग्रिम आदेश तक बंद, विधायकों में तकरार जारी

जयपुर

प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन पर होगा बड़ा काम

जयपुर

विषाक्त हो चुके खाद्य तेल में तल रहे थे फ्रेंच फ्राइज, काले-घटिया तेल का हो रहा था इस्तेमाल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.