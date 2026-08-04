दहेज हत्याएं कम होने लगीं: क्या यह सच में बदलाव है या सिर्फ एक संयोग?

भारत में दहेज हत्याएं पहले के मुकाबले बहत कम हो गई हैं।(विजुअल: AI)
क्या भारत में दहेज प्रथा और उससे जुड़ी हिंसा के दिन अब ढल रहे हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़े दहेज हत्या के मामलों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट गिरावट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में हमारी सामाजिक चेतना में आया कोई ठोस व सकारात्मक बदलाव है, या फिर यह महज आंकड़ों की बाजीगरी और एक संयोग भर है ? आइए, इस गिरावट के पीछे की ज़मीनी सच्चाई और इसके सही मायने समझें।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ताज़ा आंकड़े एक राहत देने वाली तस्वीर पेश करते हैं:
दशक भर का अंतर: वर्ष 2024 में देशभर में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज किए गए। यदि 2015 के आंकड़ों (7,634) से इसकी तुलना करें, तो बीते एक दशक में लगभग 1,900 मामलों की कमी आई है।
गंभीरता कायम: यद्यपि यह गिरावट एक शुभ संकेत है, लेकिन प्रतिवर्ष 5 हज़ार से अधिक महिलाओं का इस बलिपे चढ़ जाना यह स्पष्ट करता है कि स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।
दहेज हत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (2,038) सबसे आगे है, जिसके बाद क्रमशः बिहार (1,078), मध्य प्रदेश (450), राजस्थान (386) और पश्चिम बंगाल (337) का स्थान आता है। वहीं, बड़े महानगरों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली 109 मौतों के साथ तालिका में शीर्ष पर है।
सख्त कानूनी ढांचा: 'दहेज निषेध अधिनियम (1961)' और 'भारतीय न्याय संहिता / IPC (धारा 304B)' के कठोर प्रावधानों ने अपराधियों के मन में एक प्रकार का भय पैदा किया है।
डेटा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग: अतीत में कई बार दहेज-उत्पीड़न से हुई मौतों को साधारण 'हत्या' या 'दुर्घटना' के रूप में दर्ज कर लिया जाता था। पुलिस रिपोर्टिंग और केस वर्गीकरण में आए सुधार के कारण अब डेटा की समझ अधिक स्पष्ट हुई है।
शिक्षा और महिला सशक्तीकरण: बढ़ती साक्षरता और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने समाज के एक वर्ग में इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े होने का साहस भरा है।
चिंताजनक पहलू: NCRB के अनुसार, 2023 से 2024 के बीच दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के मामलों में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई (1,587 से बढ़कर 1,693)।
यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है। भले ही प्रत्यक्ष हत्याओं में कमी आई हो, लेकिन बंद कमरों में होने वाला मानसिक व शारीरिक अत्याचार महिलाओं को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। इसके अलावा, न्याय प्रक्रिया में सुस्ती और गवाहों के अभाव में दोषियों का बच निकलना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गिरावट स्थायी है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 2024 के बीच दहेज से जुड़ी आत्महत्या में 6.7% की वृद्धि हुई -1,587 से बढ़कर 1,693 मामले हुए। यह संकेत है कि हिंसा का स्वरूप बदल रहा है- मौतें कम हो सकती हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक अत्याचार जारी हैं। इसके अलावा, न्याय प्रक्रिया में देरी, साक्ष्य की कमी और सामाजिक दबाव के कारण दोषी अक्सर बच निकलते हैं। ऐसे में गिरावट का मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई है।
नहीं। यह गिरावट संयोग नहीं, बल्कि कई कारकों का परिणाम हो सकती है — कानून का प्रभाव, रिपोर्टिंग में सुधार, सामाजिक जागरूकता और शायद कुछ हद तक सांख्यिकीय बदलाव। लेकिन यह गिरावट पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है जब तक कि आत्महत्या और हिंसा के अन्य रूपों में सुधार नहीं दिखता।
भारत में दहेज हत्याओं की दर में कमी आई है, जानिए। ( विजुअल: Google Gemini AI)
हां। यह आंकड़ा हमें बताता है कि:
परिवारों की भूमिका: समाज और परिवारों को दहेज की मांग के खिलाफ शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनानी होगी।
स्थानीय स्तर पर जागरूकता: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों को लेकर निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है।
त्वरित न्याय व्यवस्था: पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय हो और त्वरित अदालतों (Fast-track courts) के माध्यम से दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए।
दहेज मुक्त समाज का सपना केवल आंकड़ों से पूरा नहीं होगा; इसके लिए कानून, न्याय प्रणाली और सामाजिक सोच तीनों को एक ही दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना होगा।
पाठक के लिए यह जानना जरूरी है कि:
बहरहाल, दहेज हत्या के मामलों में कमी आना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें कानून, समाज और न्याय व्यवस्था को साथ मिलकर काम करना होगा।
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