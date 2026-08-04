4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

दहेज हत्याएं कम होने लगीं: क्या यह सच में बदलाव है या सिर्फ एक संयोग?

Dowry deaths in India: कठोर कानूनों और बढ़ती जागरूकता से दहेज हत्या के मामलों में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन यह समस्या पूरी तरह खत्म होने के बजाय मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या जैसे नए रूपों में बदल रही है।
4 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Aug 04, 2026

Dowry deaths in India News.

भारत में दहेज हत्याएं पहले के मुकाबले बहत कम हो गई हैं।(विजुअल: AI)

क्या भारत में दहेज प्रथा और उससे जुड़ी हिंसा के दिन अब ढल रहे हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़े दहेज हत्या के मामलों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट गिरावट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह वास्तव में हमारी सामाजिक चेतना में आया कोई ठोस व सकारात्मक बदलाव है, या फिर यह महज आंकड़ों की बाजीगरी और एक संयोग भर है ? आइए, इस गिरावट के पीछे की ज़मीनी सच्चाई और इसके सही मायने समझें।

आंकड़ों का रुझान: क्या कहते हैं रिकॉर्ड?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के ताज़ा आंकड़े एक राहत देने वाली तस्वीर पेश करते हैं:

दशक भर का अंतर: वर्ष 2024 में देशभर में दहेज हत्या के 5,737 मामले दर्ज किए गए। यदि 2015 के आंकड़ों (7,634) से इसकी तुलना करें, तो बीते एक दशक में लगभग 1,900 मामलों की कमी आई है।

गंभीरता कायम: यद्यपि यह गिरावट एक शुभ संकेत है, लेकिन प्रतिवर्ष 5 हज़ार से अधिक महिलाओं का इस बलिपे चढ़ जाना यह स्पष्ट करता है कि स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है।

शीर्ष प्रभावित राज्य और शहरी परिदृश्य

दहेज हत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश (2,038) सबसे आगे है, जिसके बाद क्रमशः बिहार (1,078), मध्य प्रदेश (450), राजस्थान (386) और पश्चिम बंगाल (337) का स्थान आता है। वहीं, बड़े महानगरों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली 109 मौतों के साथ तालिका में शीर्ष पर है।

  1. गिरावट के पीछे के प्रमुख कारणइस गिरावट को पूरी तरह से इत्तेफाक मान लेना अनुचित होगा। इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारक काम कर रहे हैं:

सख्त कानूनी ढांचा: 'दहेज निषेध अधिनियम (1961)' और 'भारतीय न्याय संहिता / IPC (धारा 304B)' के कठोर प्रावधानों ने अपराधियों के मन में एक प्रकार का भय पैदा किया है।

डेटा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग: अतीत में कई बार दहेज-उत्पीड़न से हुई मौतों को साधारण 'हत्या' या 'दुर्घटना' के रूप में दर्ज कर लिया जाता था। पुलिस रिपोर्टिंग और केस वर्गीकरण में आए सुधार के कारण अब डेटा की समझ अधिक स्पष्ट हुई है।

शिक्षा और महिला सशक्तीकरण: बढ़ती साक्षरता और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता ने समाज के एक वर्ग में इस कुप्रथा के खिलाफ खड़े होने का साहस भरा है।

  1. क्या यह बदलाव स्थायी है? हिंसा का बदलता स्वरूपहालाँकि आंकड़े गिरावट दर्शा रहे हैं, लेकिन क्या समस्या वास्तव में समाप्त हो रही है? इसका उत्तर इतना सीधा नहीं है।

चिंताजनक पहलू: NCRB के अनुसार, 2023 से 2024 के बीच दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या के मामलों में 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई (1,587 से बढ़कर 1,693)।

यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है। भले ही प्रत्यक्ष हत्याओं में कमी आई हो, लेकिन बंद कमरों में होने वाला मानसिक व शारीरिक अत्याचार महिलाओं को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। इसके अलावा, न्याय प्रक्रिया में सुस्ती और गवाहों के अभाव में दोषियों का बच निकलना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

आखिर क्या यह गिरावट टिकाऊ है?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह गिरावट स्थायी है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 से 2024 के बीच दहेज से जुड़ी आत्महत्या में 6.7% की वृद्धि हुई -1,587 से बढ़कर 1,693 मामले हुए। यह संकेत है कि हिंसा का स्वरूप बदल रहा है- मौतें कम हो सकती हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक अत्याचार जारी हैं। इसके अलावा, न्याय प्रक्रिया में देरी, साक्ष्य की कमी और सामाजिक दबाव के कारण दोषी अक्सर बच निकलते हैं। ऐसे में गिरावट का मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई है।

क्या यह महज एक संयोग है?

नहीं। यह गिरावट संयोग नहीं, बल्कि कई कारकों का परिणाम हो सकती है — कानून का प्रभाव, रिपोर्टिंग में सुधार, सामाजिक जागरूकता और शायद कुछ हद तक सांख्यिकीय बदलाव। लेकिन यह गिरावट पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं है जब तक कि आत्महत्या और हिंसा के अन्य रूपों में सुधार नहीं दिखता।

भारत में दहेज हत्याओं की दर में कमी आई है, जानिए। ( विजुअल: Google Gemini AI)

क्या पाठक को इससे सीखने को मिलता है?

हां। यह आंकड़ा हमें बताता है कि:

  • दहेज हत्या की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत अधिक हैं।
  • आत्महत्या और मानसिक अत्याचार बढ़ रहे हैं, जो नए रूप में हिंसा का संकेत हैं।
  • कानून और सामाजिक जागरूकता में सुधार जरूरी है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में तेजी और दोषियों को सजा दिलाना उतना ही महत्वपूर्ण है।

हमारे लिए मुख्य सीख और ज़रूरी कदम:

परिवारों की भूमिका: समाज और परिवारों को दहेज की मांग के खिलाफ शून्य-सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनानी होगी।

स्थानीय स्तर पर जागरूकता: ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों को लेकर निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है।

त्वरित न्याय व्यवस्था: पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय हो और त्वरित अदालतों (Fast-track courts) के माध्यम से दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए।

दहेज मुक्त समाज का सपना केवल आंकड़ों से पूरा नहीं होगा; इसके लिए कानून, न्याय प्रणाली और सामाजिक सोच तीनों को एक ही दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना होगा।

आगे क्या कदम हो सकते हैं?

पाठक के लिए यह जानना जरूरी है कि:

  • परिवारों को दहेज की मांग के खिलाफ खड़े होना चाहिए और पीड़ितों को कानूनी मदद दिलानी चाहिए।
  • समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर अभियान और शिक्षा जरूरी है।
  • न्याय प्रक्रिया में सुधार और पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही बढ़ानी होगी।

बहरहाल, दहेज हत्या के मामलों में कमी आना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें कानून, समाज और न्याय व्यवस्था को साथ मिलकर काम करना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

04 Aug 2026 03:29 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:26 pm

Hindi News / News Bulletin / दहेज हत्याएं कम होने लगीं: क्या यह सच में बदलाव है या सिर्फ एक संयोग?

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दहेज हत्याएं कम होने लगीं: क्या सच में ये बदलाव है या सिर्फ एक संयोग?

Dowry deaths in India News.
समाचार

‘देखो भाई को कैसे हंसाता हूं’, कहते ही बंद हो गई 10 साल की मासूम की धड़कन, कोरबा में दुखद घटना

Korba news, chhattisgarh news
कोरबा

दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें! 70 दिनों तक दिल्ली कैंट पर नहीं रुकेंगी राजस्थान से जाने वाली 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Delhi Cantt Railway Station
जयपुर

Wildlife Smuggling: धर्मशाला में कमरा नंबर 205 में पड़ा छापा, बलरामपुर में हाथी के 3 जबड़ों के साथ अंतरराज्यीय गिरोह के 3 तस्कर गिरफ्तार

Wildlife smugglers arrested in Balrampur
अंबिकापुर

Indore news: अभिभावकों को राहत, अब 13 साल से कम उम्र के छात्र भी कर सकेंगे 9वीं में नियमित प्रवेश

Board of Secondary Education: अभिभावकों को बड़ी राहत (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.