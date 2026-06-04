एल.जी. अस्पताल में महिला के पित्ताशय से निकली 205 पथरियां

वह सामान्य गैस-एसिडिटी मानकर मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर काम चला रही थी। दर्द बढ़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जहां जांच में पित्ताशय में अनेक पथरी की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे भर्ती कर ऑपरेशन किया गया।डॉ. शाह के अनुसार सर्जरी के दौरान पित्ताशय अत्यधिक फूला हुआ मिला और पित्त नली भी सामान्य से बड़ी हो गई थी। समय पर उपचार नहीं मिलता तो मरीज को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता था। यह ऑपरेशन विभागाध्यक्ष डॉ. असित पटेल के मार्गदर्शन में डॉ. तपन शाह, डॉ. पार्थ पटेल और डॉ. रिद्धि ने एनेस्थीसिया विभाग की टीम के सहयोग से किया।