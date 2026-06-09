एमपी में बनेगा ‘सेंसोडाइन टूथपेस्ट’, 2,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित

पीथमपुर(Pithampur) में स्थापित होने जा रही इस अत्याधुनिक इकाई में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कंपनी को इस परियोजना के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। यह इकाई प्रदेश में उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश साबित होगी। यह हेलीयोन समूह की खुद की प्रथम मैन्युफेक्चरिंग फैसिलिटी होगी। हेलीयोन विश्वस्तर पर सेंसोडाइन, आयोडेक्स, ईनो, ओट्रिविन, पैराडॉन्टैक्स एवं विभिन्न मल्टीविटामिन उत्पादों जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के लिए जानी जाती है। प्रस्तावित इकाई में सेंसोडाइन सहित अन्य उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मध्यप्रदेश विशेषकर पीथमपुर क्षेत्र के फार्मास्युटिकल एवं कंज्यूमर हेल्थकेयर जोन में नया आयाम जुड़ेगा।