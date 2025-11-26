Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

ब्रांडिंग हो तो खेती सिर्फ गुज़ारा नहीं, एक मजबूत व्यवसाय

The One District, One Product workshop

3 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Amit Sharma

Nov 26, 2025

The One District, One Product workshop

The One District, One Product workshop

एक जिला एक उत्पाद कार्यशाला में किसानों की उम्मीदें जगीं

The One District, One Product workshop
नरसिंहपुर.जिले की मिट्टी में उगने वाली यह तुअर पीली दाल अब धीरे-धीरे स्थानीय खेतों से निकलकर वैश्विक बाज़ारों की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है और मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इसकी ब्रांडिग,मार्केटिंग को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला ने उस सफऱ की एक छोटी लेकिन मजबूत शुरुआत कर दी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित तुअर दाल के निर्यात, प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग की संभावनाओं पर केंद्रित एकदिवसीय कार्यशाला मंगलवार को होटल सावित्री सिग्नेचर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा एमपीआईडीसी के सौजन्य से किया गया। इस कार्यशाला में जिले के किसानए दाल व्यापारी, छोटे उद्योगपति और विभागीय अधिकारी,सब एक ही उम्मीद लेकर एकत्र हुए थे कि नरसिंहपुर की तुअर दाल को आखिर वह पहचान मिल सके, जिसकी वह वर्षों से हकदार है।
इस मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कलेक्टर रजनी सिंह ने साफ कहा
नरसिंहपुर की तुअर दाल सिर्फ एक फ सल नहीं, बल्कि हमारे जिले की विशिष्ट पहचान है। सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग से किसानों की आय में बड़ा सुधार संभव है। वोकल फ ॉर लोकल अभियान भी तभी सफ ल होगा जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को मजबूत करेंगे। कलेक्टर ने विभागों को इस तरह के आयोजन नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिए ताकि किसान और उद्योग जगत को समय-समय पर नई जानकारियां मिलती रहें।
कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक पंकज पटेल ने एक जिला एक उत्पाद योजना की भावना और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि कैसे यह योजना हर जिले के मुख्य उत्पाद को पहचान देने, बाज़ार से जोडऩे और उसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करती है। कार्यशाला में निर्यात प्रक्रिया से लेकर एमएसएमई तक व्यवहारिक जानकारिया भी दी गईं। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने तुअर दाल को निर्यात योग्य बनाने की पूरी प्रक्रिया,उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन के चरण,खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एमएसएमई प्रोत्साहन योजना और भविष्य में दाल आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तार से बात रखी। जो विशेष रूप से कार्यशाला में मौजूद उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहीं, जो अपनी फ सल को सीधे बाज़ार और उद्योग से जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद उद्यमियों और किसानों नेे कहा कि दाल को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सही दिशा मिलती है तो खेती सिर्फ आजीविका ही नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के महाप्रबंधक आरपी चक्रवर्ती, मोरिसनाथ उपसंचालक कृषि सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।नरसिंहपुर.जिले की मिट्टी में उगने वाली यह तुअर पीली दाल अब धीरे-धीरे स्थानीय खेतों से निकलकर वैश्विक बाज़ारों की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है और मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इसकी ब्रांडिग,मार्केटिंग को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला ने उस सफऱ की एक छोटी लेकिन मजबूत शुरुआत कर दी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित तुअर दाल के निर्यात, प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग की संभावनाओं पर केंद्रित एकदिवसीय कार्यशाला मंगलवार को होटल सावित्री सिग्नेचर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा एमपीआईडीसी के सौजन्य से किया गया। इस कार्यशाला में जिले के किसानए दाल व्यापारी, छोटे उद्योगपति और विभागीय अधिकारी,सब एक ही उम्मीद लेकर एकत्र हुए थे कि नरसिंहपुर की तुअर दाल को आखिर वह पहचान मिल सके, जिसकी वह वर्षों से हकदार है।
इस मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कलेक्टर रजनी सिंह ने साफ कहा
नरसिंहपुर की तुअर दाल सिर्फ एक फ सल नहीं, बल्कि हमारे जिले की विशिष्ट पहचान है। सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग से किसानों की आय में बड़ा सुधार संभव है। वोकल फ ॉर लोकल अभियान भी तभी सफ ल होगा जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को मजबूत करेंगे। कलेक्टर ने विभागों को इस तरह के आयोजन नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिए ताकि किसान और उद्योग जगत को समय-समय पर नई जानकारियां मिलती रहें।
कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक पंकज पटेल ने एक जिला एक उत्पाद योजना की भावना और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि कैसे यह योजना हर जिले के मुख्य उत्पाद को पहचान देने, बाज़ार से जोडऩे और उसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करती है। कार्यशाला में निर्यात प्रक्रिया से लेकर एमएसएमई तक व्यवहारिक जानकारिया भी दी गईं। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने तुअर दाल को निर्यात योग्य बनाने की पूरी प्रक्रिया,उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन के चरण,खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एमएसएमई प्रोत्साहन योजना और भविष्य में दाल आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तार से बात रखी। जो विशेष रूप से कार्यशाला में मौजूद उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहीं, जो अपनी फ सल को सीधे बाज़ार और उद्योग से जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद उद्यमियों और किसानों नेे कहा कि दाल को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सही दिशा मिलती है तो खेती सिर्फ आजीविका ही नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के महाप्रबंधक आरपी चक्रवर्ती, मोरिसनाथ उपसंचालक कृषि सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 04:13 pm

Published on:

26 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / ब्रांडिंग हो तो खेती सिर्फ गुज़ारा नहीं, एक मजबूत व्यवसाय

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस लाइन में वाहन निरीक्षण परेड

SP inspecting vehicles
समाचार

नरसिंहपुर जिले में एक दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, केंद्र निर्धारित

समाचार

एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें कार्यकर्ता

जिला स्तरीय एसआईआर कॉल सेन्टर का उद्घाटन करते पदाधिकारी।
समाचार

नरसिंहपुर में अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने मांग

सर्व ब्राह्मण सभा बयान पर विरोध जताते हुए ज्ञापन देने पहुंचे।
समाचार

350 नागरिक बने बिजली चोरी के पहरेदार, 300 मामलों में बने 108 चोरी के प्रकरण

नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.