ब्रांडिंग हो तो खेती सिर्फ गुज़ारा नहीं, एक मजबूत व्यवसाय

The One District, One Product workshop

नरसिंहपुर.जिले की मिट्टी में उगने वाली यह तुअर पीली दाल अब धीरे-धीरे स्थानीय खेतों से निकलकर वैश्विक बाज़ारों की ओर कदम बढ़ाने को तैयार है और मंगलवार को जिला मुख्यालय पर इसकी ब्रांडिग,मार्केटिंग को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला ने उस सफऱ की एक छोटी लेकिन मजबूत शुरुआत कर दी है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित तुअर दाल के निर्यात, प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग की संभावनाओं पर केंद्रित एकदिवसीय कार्यशाला मंगलवार को होटल सावित्री सिग्नेचर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यशाला का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा एमपीआईडीसी के सौजन्य से किया गया। इस कार्यशाला में जिले के किसानए दाल व्यापारी, छोटे उद्योगपति और विभागीय अधिकारी,सब एक ही उम्मीद लेकर एकत्र हुए थे कि नरसिंहपुर की तुअर दाल को आखिर वह पहचान मिल सके, जिसकी वह वर्षों से हकदार है।

इस मौके पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कलेक्टर रजनी सिंह ने साफ कहा

नरसिंहपुर की तुअर दाल सिर्फ एक फ सल नहीं, बल्कि हमारे जिले की विशिष्ट पहचान है। सही मार्केटिंग और ब्रांडिंग से किसानों की आय में बड़ा सुधार संभव है। वोकल फ ॉर लोकल अभियान भी तभी सफ ल होगा जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को मजबूत करेंगे। कलेक्टर ने विभागों को इस तरह के आयोजन नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिए ताकि किसान और उद्योग जगत को समय-समय पर नई जानकारियां मिलती रहें।

कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक पंकज पटेल ने एक जिला एक उत्पाद योजना की भावना और उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होने बताया कि कैसे यह योजना हर जिले के मुख्य उत्पाद को पहचान देने, बाज़ार से जोडऩे और उसके निर्यात की संभावनाओं को बढ़ाने का काम करती है। कार्यशाला में निर्यात प्रक्रिया से लेकर एमएसएमई तक व्यवहारिक जानकारिया भी दी गईं। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने तुअर दाल को निर्यात योग्य बनाने की पूरी प्रक्रिया,उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन के चरण,खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए एमएसएमई प्रोत्साहन योजना और भविष्य में दाल आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर विस्तार से बात रखी। जो विशेष रूप से कार्यशाला में मौजूद उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहीं, जो अपनी फ सल को सीधे बाज़ार और उद्योग से जोडऩे की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद उद्यमियों और किसानों नेे कहा कि दाल को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सही दिशा मिलती है तो खेती सिर्फ आजीविका ही नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के महाप्रबंधक आरपी चक्रवर्ती, मोरिसनाथ उपसंचालक कृषि सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।