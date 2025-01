Mahakumbh 2025: शाही स्नान से पहले नागा साधु क्यों करते हैं 17 श्रृंगार, जानिए रोचक रहस्य

श्रृंगार का महत्व (Importance Of Makeup) महाकुंभ के दौरान संगम में शाही स्नान से पहले नागा साधु 17 श्रृंगार करते हैं। इसका उद्देश्य उनके आत्मा, शरीर और मन को शुद्ध करना होता है। यह श्रृंगार उनकी आंतरिक और बाहरी दिव्यता को प्रकट करता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है।

नागा साधुओं के 17 श्रृंगार में चंदन, भस्म, रुद्राक्ष, आभूषण, लंगोट, फूल-माला, तिलक, विभूति का लेप, पंचकेश, पैरों का कड़ा, अंगूठी, हाथ में चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, काजल हाथों का कड़ा और माथे पर तिलक। प्रत्येक वस्तु का अपना धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व होता है।

नागा साधु शाही स्नान से पहले क्यों करते हैं श्रृंगार (Why do Naga Sadhus do makeup before royal bath) आध्यात्मिक शुद्धि: नागा साधु शाही स्नान से पहले नागा साधु 17 श्रृंगार आत्मा के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। मान्यता है कि श्रृंगार भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया का प्रतीक है। साधु इसे अपनी भक्ति और तपस्या को और गहन करने के लिए करते हैं।

दैवीय रूप: धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साधु-संतों को देवताओं का स्वरूप माना जाता है। 17 श्रृंगार उनके दैवीय रूप और पवित्रता को दर्शाता है। सांस्कृतिक परंपरा: नागाओं के श्रृंगार की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और यह भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है।