Chhattisgarh में बड़ा नक्सल एनकाउंटर, मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उईके, चार शव बरामद

CG Naxal Encounter:
CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा बार्डर पर बड़ा नक्सली मुठभेड़ हुआ है। सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर दो महिला समेत चार नक्सलियों को मार गिराया है। मृतकों में एक करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उईके भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों ने चार शव बरामद किए हैं। वहीं मुठभेड़ के खत्म होने के बाद यह संख्या बढ़ सकती है।
जानकारी के अनुसार ओडिशा के कंधमाल जिले के गंजम से लगे राम्पा इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ओडिशा के स्पेशल फोर्स SOG व सीआरपीएफ व बीएसएफ़ की संयुक्त टीमों ने नक्सलियों की सेन्ट्रल कमेटी सदस्य नक्सल कमांडर गणेश उइके को मार गिराया। बता दें कि नक्सली कमांडर गणेश उईके तीन दशकों तक बस्तर में सक्रिय रहा। इस दौरान कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने गणेश पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था।
ओडिशा पुलिस के DIG ऑप्श अखिलेश्वर सिंह ने मुठभेड़ को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया कि स्पेशल इंटेलिजेंस विंग से मिली जानकारी के आधार पर, कंधमाल जिले के चाकपाड पुलिस स्टेशन इलाके और गंजाम जिले के सीमावर्ती इलाकों में रामभा जंगल रेंज में 23 टीमों (20 SOG, 2 CRPF, 1 BSF) का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया।
इस दौरान कई बार गोलीबारी हुई। इलाके की तलाशी के बाद, वर्दी पहने चार माओवादियों (दो पुरुष और दो महिलाएं) के शव बरामद किए गए, साथ ही दो INSAS राइफल और एक .303 राइफल भी मिली। मारे गए माओवादियों में से एक की पहचान गणेश उइके के रूप में हुई है, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य और ओडिशा में नक्सली संगठन का प्रमुख था। बाकी तीन की पहचान अभी होनी बाकी है। गणेश पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था।
