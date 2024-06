Monsoon on the doorstep , मानसून की आहट, जानिय ग्वालियर-चंबल में कितने घंटे में पहुंच जाएगा

Monsoon on the doorstep, the sound of monsoon, know in how many hours will it reach Gwalior-Chambal मानसून ग्वालियर चंबल संभाग की दहलीज पर आ गया है। इसकी आहट से शहर सहित अंचल में प्री मानसून की बारिश में तेजी आ गई है। सोमवार को गरज चमक के साथ आधा घंटे आंधी के साथ झमाझम […]

ग्वालियर•Jun 25, 2024 / 11:30 am• Balbir Rawat

25 जून को बंगाल की खाड़ी में बन रहा है नया सिस्टम, जिसकी वजह से मानसून की रफ्तार बढ़ेगी, मासून की आहट से उमस बढ़ी, पसीना से रहे तरबतर



Monsoon on the doorstep, the sound of monsoon, know in how many hours will it reach Gwalior-Chambal मानसून ग्वालियर चंबल संभाग की दहलीज पर आ गया है। इसकी आहट से शहर सहित अंचल में प्री मानसून की बारिश में तेजी आ गई है। सोमवार को गरज चमक के साथ आधा घंटे आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी नया सिस्टम बन गया है। इसके असर मानसून तेज गति से आगे बढ़ेगा और 72 घंटे के भीतर मानसून की झमाझम बारिश के आसर हैं। 27 से 28 जून के बाद मानसून आने की संभावना बताई जा रही है।