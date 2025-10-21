एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट

CM Mohan Yadav - देश-दुनिया की तरह एमपी में दीवाली के दूसरे दिन भी महापर्व का उल्लास बना हुआ है। मंगलवार को कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। इस मौके पर परंपरागत विधि विधान से गाय की पूजा की गई। दीपावली महोत्सव की गहमागहमी के बीच प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने 'कर्तव्य सर्वोपरि' की भावना के साथ देश की अखण्डता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर जवानों को भी याद किया। आज 'पुलिस स्मृति दिवस' के अवसर पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का त्याग और बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के पुलिस विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को आवास के लिए 5700 करोड़ की सौगात दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया।