नागौर-बीकानेर हाईवे हादसा: ट्रेलर के नीचे फंसी बाइक से उठी चिंगारी, 200 फीट घिसटने से 2 युवकों की मौत

Nagaur-Bikaner NH-62 Accident: नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर अलाय से बीकानेर की ओर कालानाडा के पास सोमवार शाम करीब साढ़े 7 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोयले से भरे एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रेलर बाइक को करीब 200 फीट तक घसीटता हुआ ले गया।