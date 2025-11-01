राष्ट्रीय एकता दिवस: जिलेभर में गूंजी सरदार पटेल की जय, हजारों अभिभावक पहुंचे मेगा पीटीएम में

राउमावि राजेन्द्र मार्ग में पीटीएम का आयोजन बड़े उत्साह से हुआ। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह गहलोत ने अभिभावकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब विद्यालय, परिवार और समाज मिलकर उसकी शिक्षा, संस्कार और व्यवहार पर समान रूप से ध्यान दें। पीटीएम प्रभारी अंकिता उपाध्याय ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करने से रिकॉर्ड 1356 अभिभावक मीटिंग में शामिल हुए। कक्षाध्यापकों ने छात्रों की पहली और दूसरी परख के अंक, उपस्थिति, गृहकार्य, कक्षा व्यवहार और नेतृत्व क्षमता की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद मेलाणा और सुभाष बाहेती थे। संचालन दिनेश कुमार शर्मा ने किया तथा आभार राजेश कुमार शर्मा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में भैरूलाल नायक और विक्रम कुमार चौधरी ने सहयोग दिया। इतिहास के प्राध्यापक भागचंद जैन ने विद्यार्थियों से कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय रही।