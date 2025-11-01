राष्ट्रीय एकता दिवस: जिलेभर में गूंजी सरदार पटेल की जय, हजारों अभिभावक पहुंचे मेगा पीटीएम में

National Unity Day: Sardar Patel's victory echoed across the district
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजस्थान शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले की सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम) का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों विद्यार्थियों के अभिभावक स्कूलों में पहुंचे और अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति और व्यवहार संबंधी जानकारी शिक्षकों से प्राप्त की। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना रहा।
अभिभावकों ने जानी बच्चों की लर्निंग आउटकम
प्रखर राजस्थान अभियान के तहत आयोजित पीटीएम में शिक्षकों ने विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम, परीक्षा परिणाम, कक्षा में उपस्थिति, अनुशासन और सहशैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता की विस्तृत जानकारी दी। कई विद्यालयों में बच्चों ने अपने अभिभावकों के सामने रीडिंग और विषय आधारित प्रस्तुति भी दी, ताकि माता-पिता स्वयं देख सकें कि उनके बच्चे का अध्ययन स्तर किस दिशा में है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई।
1356 अभिभावक पहुंचे राजेन्द्र मार्ग विद्यालय में
राउमावि राजेन्द्र मार्ग में पीटीएम का आयोजन बड़े उत्साह से हुआ। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह गहलोत ने अभिभावकों से संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब विद्यालय, परिवार और समाज मिलकर उसकी शिक्षा, संस्कार और व्यवहार पर समान रूप से ध्यान दें। पीटीएम प्रभारी अंकिता उपाध्याय ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करने से रिकॉर्ड 1356 अभिभावक मीटिंग में शामिल हुए। कक्षाध्यापकों ने छात्रों की पहली और दूसरी परख के अंक, उपस्थिति, गृहकार्य, कक्षा व्यवहार और नेतृत्व क्षमता की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद मेलाणा और सुभाष बाहेती थे। संचालन दिनेश कुमार शर्मा ने किया तथा आभार राजेश कुमार शर्मा ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में भैरूलाल नायक और विक्रम कुमार चौधरी ने सहयोग दिया। इतिहास के प्राध्यापक भागचंद जैन ने विद्यार्थियों से कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय रही।
महाविद्यालयों में भी गूंजे एकता के स्वर
सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर “एक था सरदार” विषय पर व्याख्यान और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पटेल के जीवन से प्रेरणादायक घटनाओं को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुखपाल सिंह ने “राष्ट्रीय एकता में सरदार पटेल की भूमिका” विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान अंजलि अग्रवाल, कृष्ण कुमार मीना, रीना सालोदिया और गौरव कारवाल उपस्थित रहे।
महात्मा गांधी बापू नगर वार्ड नंबर 6 विद्यालय में आयोजित मेगा पीटीएम में अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वी जयंती मनाई। सारिका चतुर्वेदी ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर निबंध, लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं फैंसी ड्रेस के साथ भारत की अखंडता एकता दर्शाने वाला छोटा सा एक्ट किया गया। प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को अभिभावकों के सामने पुरस्कृत किया। चंदा शर्मा ने बताया कि कृष्ण भोग का आयोजन किया।
