75 की उम्र में रजनीकांत का आध्यात्मिक रूप! डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर महावतार बाबा की गुफा में किया गहन ध्यान; फोटो-वीडियो वायरल

हाल ही में दुबई में “नेक्सा सिमा अवार्ड्स 2025” के मंच पर कमल हासन ने ऐलान किया कि वह रजनीकांत के साथ 46 साल बाद पर्दे पर नजर आने वाले हैं। यह फिल्म राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बन रही है और इसका निर्देशन लोकेश कनगराज करेंगे। लोकेश इससे पहले रजनीकांत के साथ “कुली” और कमल हासन के साथ “विक्रम” जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। यह खबर फैंस के लिए किसी संयोग से कम नहीं कि जब दो दिग्गज फिर से एक साथ इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं।