Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

सिंपल एनर्जी ने उत्तर भारत में शुरुआत की

राजस्थान में खोला अपना पहला स्टोर

जयपुर

Jagmohan Sharma

Sep 05, 2025

राजस्थान में खोला अपना पहला स्टोर

जयपुर. बेंगलुरु स्थित ऑटोमोटिव कंपनी सिंपल एनर्जी ने राजस्थान में अपने पहले स्टोर के साथ उत्तर भारत में कदम रखा है। 1500 वर्ग फुट में फैले इस जयपुर स्टोर को सीडर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। स्टोर का उद्घाटन अनिल भंवर लाल शर्मा, विधायक, सरदारशहर और भीम राज भाटी, विधायक, पाली द्वारा किया गया। इसमें सिंपल एनर्जी के सभी उत्पाद, सिंपल वन जेनरेशन 1.5, सिंपल वन एस और अन्य एक्सेसरीज़ प्रदर्शित की गई हैं। ग्राहकों को समग्र आफ्टरसेल्स सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए, जयपुर स्टोर में 1100 वर्ग फुट का एक पूरी तरह सुसज्जित सर्विस सेंटर भी है। कंपनी ने जयपुर में डीलरशिप ओन्ड टचपॉइंट नामक एक अतिरिक्त छोटे आकार का स्टोर भी लांच किया है। 600 वर्ग फुट में फैले इस डीओटी स्टोर में एक सर्विस सेंटर भी है। सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा, "जयपुर लंबे समय से दोपहिया वाहनों का केंद्र रहा है। यह उत्तर भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सबसे तेज़ बढ़ते बाज़ारों में से एक है। हमें विश्वास है कि सिंपल का पोर्टफोलियो इस गतिशील बाज़ार के लिए पूरी तरह अनुकूल होगा। हमारा लक्ष्य पूरे भारत में मोबिलिटी को आसान बनाना है और जयपुर में लॉन्च के साथ हमने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में हमारी योजना 2026 तक पूरे भारत में 150 स्टोर और 200 सर्विस सेंटर खोलने की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Sept 2025 01:02 am

Hindi News / News Bulletin / सिंपल एनर्जी ने उत्तर भारत में शुरुआत की

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट