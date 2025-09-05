सिंपल एनर्जी ने उत्तर भारत में शुरुआत की

जयपुर. बेंगलुरु स्थित ऑटोमोटिव कंपनी सिंपल एनर्जी ने राजस्थान में अपने पहले स्टोर के साथ उत्तर भारत में कदम रखा है। 1500 वर्ग फुट में फैले इस जयपुर स्टोर को सीडर व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। स्टोर का उद्घाटन अनिल भंवर लाल शर्मा, विधायक, सरदारशहर और भीम राज भाटी, विधायक, पाली द्वारा किया गया। इसमें सिंपल एनर्जी के सभी उत्पाद, सिंपल वन जेनरेशन 1.5, सिंपल वन एस और अन्य एक्सेसरीज़ प्रदर्शित की गई हैं। ग्राहकों को समग्र आफ्टरसेल्स सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए, जयपुर स्टोर में 1100 वर्ग फुट का एक पूरी तरह सुसज्जित सर्विस सेंटर भी है। कंपनी ने जयपुर में डीलरशिप ओन्ड टचपॉइंट नामक एक अतिरिक्त छोटे आकार का स्टोर भी लांच किया है। 600 वर्ग फुट में फैले इस डीओटी स्टोर में एक सर्विस सेंटर भी है। सिंपल एनर्जी के संस्थापक और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा, "जयपुर लंबे समय से दोपहिया वाहनों का केंद्र रहा है। यह उत्तर भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सबसे तेज़ बढ़ते बाज़ारों में से एक है। हमें विश्वास है कि सिंपल का पोर्टफोलियो इस गतिशील बाज़ार के लिए पूरी तरह अनुकूल होगा। हमारा लक्ष्य पूरे भारत में मोबिलिटी को आसान बनाना है और जयपुर में लॉन्च के साथ हमने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भविष्य में हमारी योजना 2026 तक पूरे भारत में 150 स्टोर और 200 सर्विस सेंटर खोलने की है।