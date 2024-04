रेलवे क्रॉसिंग पर लगाए हाइट गेज से हादसे की आशंका

बारह साल पहले लगाया था हाइट गेज अजमेर से नसीराबाद रेलवे लाइन पर परबतपुरा बाईपास स्थित रेलवे फाटक संख्या चार पर बड़े वाहनों का आवागमन रोकने के उद्देश्य से 2012 में ढाई मीटर ऊंचा हाइट गेज लगाया गया था। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यह घटिया क्वालिटी के एंगल से बना कर लगा दिया गया। जिससे आए दिन कोई भी छोटा माल वाहक वाहन ही तोड़ देता है।

नया हाइट गेज लगाएं. . .सरपंच संघ के अध्यक्ष बड़गांव निवासी घनश्याम जांगिड़ ने बताया कि यह गेज रेलवे या नेशनल हाईवे के जरिए बनवाया गया है। जो अब जीर्ण-क्षीण हो चुका है। उन्होंने इसे तत्काल हटाए जाने व जिम्मेदार विभाग को पाबंद कर नया हाइट गेज लगाने की मांग की है।

बेसमय पेयजल आपूर्ति, प्रेशर की भी समस्या

—————————————————————————— http://Dead bodies of a young man and a girl found in the up stream of Chambal river अजमेर.गर्मी शुरू होते ही शहर में पेयजल संकट गहराने लगा है। कई क्षेत्रों में तीन से चार दिन के अंतराल से जलापूर्ति की जा रही है। ऐसे में लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति का समय निर्धारित नहीं है। जलापूर्ति के वक्त भी प्रेशर बहुत कम होता है।इन क्षेत्रों के लोग परेशान