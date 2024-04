अधजले होजरी क्लॉथ लूटने की होड़, रोकने को लगाए बेरिकेड

अजमेरPublished: Apr 21, 2024 11:28:10 pm Submitted by: Dilip

Competition to loot half-burnt hosiery cloth, barricades put up to stop it

आज निगम की टीम कर सकती है दोबारा जांच अजमेर. रेलवे स्टेशन के सामने स्थित लक्ष्मी मार्केट में आगजनी के हादसे के दस दिन बाद भी मौके से मलबे की सफाई नहीं हो सकी है। अलबत्ता अधजले होजरी व रेडीमेड कपड़ों के बंडल व अन्य जला सामान बाहर निकालने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। निगम प्रशासन के निर्देश पर सभी मंजिलों में बल्लियां लगाकर सपोर्ट दिया गया है। निगम की टीम सोमवार को फिर से दौरा करेगी। निगम की मंजूरी मिलने के बाद मरम्मत का काम शुरू हो सकेगा। व्यापारियों का काम-धंधा यहां दस दिनों से ठप है। हालांकि कुछ दवा विक्रेता व अन्य एजेंसी संचालकों ने वैकल्पिक परिसरों में काम शुरू कर दिया है।

बेरिकेडिंग लगाकर रोका पहली व दूसरी मंजिल से फेंके गए अधजले कपड़ों के बंडलों को लूटने के लिए आसपास की डेरा बस्ती के बच्चे व महिलाएं भी मौके पर पहुंच गए। भवन मालिक के सुरक्षाकर्मी इन्हें दूर खदेड़ते नजर आए। रविवार को भवन के दोनों ओर बेरिकेडिंग की गई। कपड़ों के लालच में महिलाएं-बच्चे ढेर के पास तक पहुंच जाते हैं जबकि श्रमिक भवन को साफ करने के लिए उपर से मलबा व सामान आदि नीचे फेंक रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से रोका जा रहा है।